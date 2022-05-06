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Більше 200 український військових завершили навчання поводженню з гаубицею, - Пентагон

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П'ятниця 06 травня 2022 22:29
Більше 200 український військових завершили навчання поводженню з гаубицею, - Пентагон Фото: Більше 200 український військових завершили навчання поводженню з гаубицею (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Більше 200 українських військових вже завершили навчання поводженню з гаубицей M777, які Україні надали США. Ще близько 150 продовжують тренування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Американські військові навчають наших бійців поводженню з новим озброєнням за межами Українами.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, 15 українських військових пройшли підготовку поводженню з мобільною радіолокаційною системою ППО Q-64.

Водночас 60 солдатів вже завершили навчання з бронетранспортерами М-113 й близько 50 проходять тренування за цією системою прямо зараз.

Відзначимо, що навчання проводить Національна гвардія Флориди.

"Недавнє возз'єднання цих військовослужбовців Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами, як нам сказали, було емоційною зустріччю, враховуючи ті міцні зв'язки, які утворилися, коли вони жили та працювали разом до тимчасового розставання у лютому", - заявив Кірбі на початку навчань.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США вже розпочали додаткову підготовку наших бійців на своїх військових об'єктах у Німеччині.

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