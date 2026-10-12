200-річна помилка: вчені переписали історію першого сонячного шторму

Помилка завдовжки у майже два століття

Історія про "потужне магнітне збурення", яке 18 жовтня 1841 року порушило роботу залізничних сигналів та затримало потяг з Ексетера на 16 хвилин, уперше з'явилася в анонімній публікації журналу Nature у 1871 році.

Через цю дату інцидент вважався найпершим в історії прикладом негативного впливу космічної погоди на технології.

Проте під час повторного вивчення архівів науковці виявили суттєве розходження:

залізнична лінія між Ексетером та Старкроссом відкрилася лише у 1846 році;

у 1841 році цієї інфраструктури взагалі не існувало.

Зіставивши газети, сонячні спостереження та записи геомагнітного поля, вчені довели, що подія мала місце 18 жовтня 1848 року.

Завдяки цьому виправленню найранішим підтвердженим випадком впливу сонячного шторму на телеграфні системи тепер вважається березень 1847 року. Подія відбулася на Британській Мідлендській залізниці.

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Вплив на технології ще до знаменитої Події Керрінгтона

Інцидент в Ексетері стався більш ніж за десятиліття до знаменитої Події Керрінгтона 1859 року - найпотужнішого сонячного шторму в історії, який спричинив спалахи на телеграфних лініях та яскраві полярні сяйва аж до Карибського басейну.

Вивчення архівів доводить, що збої в роботі обладнання виникали одразу після появи перших протяжних дротових мереж.

Сонячні спалахи викликали струми у довгих провідниках, що призводили до виходу з ладу телеграфів та залізничних семафорів ще у першій половині 19 століття.

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Чому старовинні записи важливі для сучасності?

Науковці наголошують, що аналіз даних 1840-х років допомагає краще зрозуміти циклічність сонячної активності та будувати точніші моделі прогнозування для сучасної інфраструктури.

Хоча сучасні технології значно складніші за вікторіанський телеграф, фізичний принцип впливу Сонця на електромережу залишається незмінним.

Сильні геомагнітні шторми й сьогодні становлять загрозу для

електричних мереж та трансформаторів;

супутникової навігації та зв'язку;

залізничних систем автоматики;

пілотованих космічних місій.

Отримані дані допоможуть підготувати захист критичної інфраструктури до нового піку сонячної активності, який очікується вже у наших 2030-х роках.