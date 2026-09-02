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Вчені зазирнули у центр Землі: там може бути водень для 45 океанів

08:11 02.09.2026 Ср
2 хв
Вода була на планеті з моменту її народження?
aimg Ольга Завада
Вчені зазирнули у центр Землі: там може бути водень для 45 океанів Вчені пояснили, чому ядро Землі аномально легке (фото: Unsplash)
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У залізному ядрі Землі може бути прихована колосальна кількість водню, з’ясували науковці. Цього запасу потенційно вистачило б на утворення десятків океанів, якби водень вступив у реакцію з киснем.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Futura.

Як вчені відтворили умови всередині Землі?

Оскільки прямий відбір проб із ядра планети є неможливим, науковці тривалий час орієнтувалися на сейсмічні хвилі.

Ще у 1960-х роках стало зрозуміло, що щільність ядра нижча за щільність чистого заліза та нікелю, а отже, там присутні легші елементи.

Щоб виміряти вміст найменшого елемента - водню - команда професора Дон'яна Хуана використала передові технології. Були задіяні

Екстремальний тиск і температура: зразки заліза та багатого на водень силікатного скла затиснули між діамантовими ковадлами й розігріли лазерами до 4800 °C під тиском у 111 гігапаскалів (це відповідає межі між мантією та ядром - пояснення вчених, ред.).

Атомарна томографія: після охолодження зразків науковці знімали атоми по одному, створивши тривимірну карту нанорівня.

Молярне співвідношення: аналіз показав пропорцію кремнію та водню приблизно 1:1. Знаючи усталений рівень кремнію в ядрі, вчені вирахували масову частку водню - від 0,07 до 0,36 відсотка.

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Що це означає для історії походження Землі?

Зіставивши отримані дані із загальною масою ядра, дослідники дійшли висновку, що у центрі нашої планети зв'язано водень, еквівалентний 9-45 земним океанам.

Це відкриття суттєво коригує теорії формування планети, а саме:

Первинність води: якщо водень опустився в ядро на ранніх етапах формування Землі, цей елемент був присутній у її складі від самого початку.

Перегляд "кометної" гіпотези: це зменшує ймовірність того, що основну масу води на Землю пізніше занесли крижані комети, адже "кометний" водень залишився б у верхніх шарах мантії та земній корі.

Водночас науковці наголошують: ці висновки наразі є математичною оцінкою, адже результати експериментів із міліметровими зразками екстраполюють на ядро Землі завширшки понад 3500 кілометрів.

Для остаточного підтвердження знадобляться подальші ґрунтовні дослідження.

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