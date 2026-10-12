RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

200-летняя ошибка: ученые переписали историю первого солнечного шторма

08:11 12.10.2026 Пн
3 мин
aimg Ольга Завада
Космическая погода вредила человечеству еще до События Кэррингтона (фото: Javid Naderi)

Международная группа ученых раскрыла историческую загадку об одном из первых зарегистрированных случаев влияния солнечной бури на технологии, созданные человеком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике Advance Earth and Space Sciences.

Ошибка длиной почти в два столетия

История о "мощном магнитном возмущении", которое 18 октября 1841 года нарушило работу железнодорожных сигналов и задержало поезд с Эксетера на 16 минут, впервые появилась в анонимной публикации журнала Nature в 1871 году.

Из-за этой даты инцидент считался самым первым в истории примером негативного влияния космической погоды на технологии.

Однако при повторном изучении архивов ученые обнаружили существенное различие:

  • железнодорожная линия между Эксетером и Старкроссом открылась только в 1846 году;
  • в 1841 г. этой инфраструктуры вообще не существовало.

Сопоставив газеты, солнечные наблюдения и записи геомагнитного поля, ученые доказали, что событие имело место 18 октября 1848 года.

Благодаря этой поправке самым ранним подтвержденным случаем влияния солнечного шторма на телеграфные системы теперь считается март 1847 года. Событие произошло на Британской Мидлендской железной дороге.

Читайте больше: 77 тысяч лет в космосе: физики хотят отправить зонд в Альфу Центавра

Влияние на технологии еще до знаменитого События Кэррингтона

Инцидент в Эксетере произошел более чем за десятилетие до знаменитого События Кэррингтона 1859 года - самого мощного солнечного шторма в истории, вызвавшего вспышки на телеграфных линиях и яркие полярные сияния вплоть до Карибского бассейна.

Изучение архивов доказывает, что сбои в работе оборудования возникали сразу после появления первых протяженных проводных сетей.

Солнечные вспышки вызывали токи в длинных проводниках, которые приводили к выходу из строя телеграфов и железнодорожных семафоров в первой половине 19 века.

Не пропустите: Ученые заглянули в центр Земли: там может быть водород для 45 океанов

Почему старинные записи важны для современности?

Ученые отмечают, что анализ данных 1840-х годов помогает лучше понять цикличность солнечной активности и строить более точные модели прогнозирования для современной инфраструктуры.

Хотя современные технологии значительно сложнее викторианского телеграфа, физический принцип воздействия Солнца на электросеть остается неизменным.

Сильные геомагнитные штормы и сегодня представляют угрозу для

  • электрических сетей и трансформаторов;
  • спутниковой навигации и связи;
  • железнодорожных систем автоматики;
  • пилотируемых космических миссий.

Полученные данные помогут подготовить защиту критической инфраструктуры к пику солнечной активности, который ожидается уже в наших 2030-х годах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УченыеПланетыАстрономы