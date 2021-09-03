Почти 200 нацгвардейцев будут охранять правопорядок в Умани во время Рош га-Шана

Как отмечают в ведомстве, среди основных задач правоохранителей - обеспечение публичного порядка в местах компактного проживания, пребывания паломников-хасидов и недопущение каких-либо правонарушений.

Указано, что нацгвардейцы будут нести службу круглосуточно, будут как стационарные посты, так и пешие маршруты патрулирования центральной части города Умани и у озера вокруг мест купания паломников.

Кроме того, нацгвардейцы совместно с полицейскими следят за правопорядком в международном аэропорту "Борисполь", они будут нести службу в дни массового прибытия паломников и после завершения празднования в дни отлета.

Между тем, из Израиля сегодня, 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских, которые также будут следить за правопорядком в городе.