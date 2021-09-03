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Майже 200 нацгвардійців охоронятимуть правопорядок в Умані під час Рош га-Шана

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Умань, П'ятниця 03 вересня 2021 11:14
Майже 200 нацгвардійців охоронятимуть правопорядок в Умані під час Рош га-Шана Фото: майже 200 нацгвардійців охоронятимуть правопорядок в Умані під час Рош га-Шана (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Близько 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення громадського порядку в місті. Вони спільно з поліцейськими нестимуть службу під час святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як зазначають у відомстві, серед основних завдань правоохоронців - забезпечення публічного порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів й недопущення будь-яких правопорушень.

Вказано, що нацгвардійці нестимуть службу цілодобово, будуть як стаціонарні пости, так і піші маршрути, патрулювання центральної частини міста Умані та біля озера довкола місць купання паломників.

Крім того, гвардійці спільно з поліцейськими стежать за правопорядком у міжнародному аеропорту "Бориспіль", вони нестимуть службу у дні масового прибуття паломників та після завершення святкування у дні відльоту.

Між тим, з Ізраїлю 3 вересня прибуде делегація у складі 11 поліцейських, які також стежитимуть за правопорядком у місті.

Нагадаємо, в цьому році до Умані очікується прибуття близько 50 тисяч хасидів, які приїдуть для святкування Рош га-Шану.

Додамо, що понад пів сотні поліцейських вже залучили до охорони правопорядку під час святкувань.

Також стало відомо, що в Умані розгорнули зведений загін рятувальників для забезпечення пожежної та техногенної безпеки, чисельність якого складає 116 людей.

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Нацгвардия Умань Рош Ха-Шана
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