Майже 200 нацгвардійців охоронятимуть правопорядок в Умані під час Рош га-Шана

Близько 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення громадського порядку в місті. Вони спільно з поліцейськими нестимуть службу під час святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як зазначають у відомстві, серед основних завдань правоохоронців - забезпечення публічного порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів й недопущення будь-яких правопорушень.

Вказано, що нацгвардійці нестимуть службу цілодобово, будуть як стаціонарні пости, так і піші маршрути, патрулювання центральної частини міста Умані та біля озера довкола місць купання паломників.

Крім того, гвардійці спільно з поліцейськими стежать за правопорядком у міжнародному аеропорту "Бориспіль", вони нестимуть службу у дні масового прибуття паломників та після завершення святкування у дні відльоту.

Між тим, з Ізраїлю 3 вересня прибуде делегація у складі 11 поліцейських, які також стежитимуть за правопорядком у місті.