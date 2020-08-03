Более 20 тысяч предпринимателей уже зарегистрировали "кассовые аппараты в смартфоне"

По состоянию на утро 3 августа 2020 года в реестре программных регистраторов расчетных операций уже зарегистрировано 22,5 тысяч предпринимателей. На первом этапе фискальное решение для программного РРО могут использоваться на добровольной основе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, правительством и Минфином разработаны утверждены всю необходимую нормативную базу для полноценного пользования программными РРО.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 августа в Украине начался первый этап изменений в законодательстве относительно новых правил работы для физических лиц - предпринимателей - вводится возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.

С 1 января 2021 года начнется второй этап - использования РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц - предпринимателей станет обязательным.

С 1 апреля 2021 года начнется третий этап - применения РРО (традиционных или программных) станет обязательным для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога 2, 3, 4 групп независимо от видов деятельности.

Отметим, принятые Верховной радой 20 сентября 2019 года законы внесли коренные изменения в систему администрирования налогов и использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Тогда же налоговая предоставила разъяснение об отличии программных РРО от обычных кассовых аппаратов.