Більше 20 тисяч підприємців вже зареєстрували "касові апарати в смартфоні"

Станом на ранок 3 серпня 2020 року в реєстрі програмних реєстраторів розрахункових операцій вже зареєстровано 22,5 тисяч підприємців. На першому етапі фіскальне рішення для програмного РРО мож використовуватися на добровільній основі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, для урядом та Мінфіном розроблено затверджено всю необхідну нормативну базу для повноцінного користування програмними РРО.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 серпня в Україні почався перший етап змін у законодавстві щодо нових правил роботи для фізичних осіб-підприємців - запроваджується можливість використання програмних розрахунково-касових апаратів.

З 1 січня 2021 року почнеться другий етап - використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим.

З 1 квітня 2021 року почнеться третій етап - застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.

Відзначимо, ухвалені Верховною радою 20 вересня 2019 року закони внесли корінні зміни в систему адміністрування податків і використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Тоді ж податкова надала роз'яснення щодо відмінності програмних РРО від звичайних касових апаратів.