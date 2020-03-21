Более 20 тысяч человек согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За участие в эксперименте испытуемые получат по 3,5 тысячи фунтов

В Великобритании более 20 тысяч человек согласились добровольно заразиться похожими вирусами на COVID-19 для создания вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что за участие в эксперименте компания hVIVO будет платить добровольцам по 3,5 тысячи британских фунтов (около 4,5 тысяч долларов - ред.). В компании считают, что их эксперимент по работе с похожими вирусами позволит продвинуться в разработке вакцины от коронавируса.

При этом отмечается, что обычно на подобные эксперименты откликаются около 10 человек, тогда как сейчас свое желание выявили более 20 тысяч.

Ранее РБК-Украина писало, что в мире разрабатывается около 20 вакцин против коронавируса. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, на данный момент начинаются клинические испытания вакцин.

Также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что вакцина от коронавируса COVID-19 будет доступна уже осенью этого года. В частности, немецкая биотехнологическая компания CureVac получила предложение о финансовой поддержке Евросоюза в размере 80 млн евро.

Отметим, по состоянию на утро 21 марта в мире коронавирусом заболели более 275 тысяч человек. Из них более 11 тысяч умерли.