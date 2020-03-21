ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Более 20 тысяч человек согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 13:49
Более 20 тысяч человек согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За участие в эксперименте испытуемые получат по 3,5 тысячи фунтов

В Великобритании более 20 тысяч человек согласились добровольно заразиться похожими вирусами на COVID-19 для создания вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что за участие в эксперименте компания hVIVO будет платить добровольцам по 3,5 тысячи британских фунтов (около 4,5 тысяч долларов - ред.). В компании считают, что их эксперимент по работе с похожими вирусами позволит продвинуться в разработке вакцины от коронавируса.

При этом отмечается, что обычно на подобные эксперименты откликаются около 10 человек, тогда как сейчас свое желание выявили более 20 тысяч.

Ранее РБК-Украина писало, что в мире разрабатывается около 20 вакцин против коронавируса. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, на данный момент начинаются клинические испытания вакцин.

Также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что вакцина от коронавируса COVID-19 будет доступна уже осенью этого года. В частности, немецкая биотехнологическая компания CureVac получила предложение о финансовой поддержке Евросоюза в размере 80 млн евро.

Отметим, по состоянию на утро 21 марта в мире коронавирусом заболели более 275 тысяч человек. Из них более 11 тысяч умерли.

Силовики предотвратили продажу в Украине несертифицированных тестов на коронавирус Грузия вводит чрезвычайное положение на месяц
Новости Украины исследованиеВакцинаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь