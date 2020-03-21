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Більше 20 тисяч чоловік погодилися заразитися для створення вакцини від коронавірусу

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 13:49
Більше 20 тисяч чоловік погодилися заразитися для створення вакцини від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За участь в експерименті випробувані отримають по 3,5 тисячі фунтів

У Великобританії понад 20 тисяч осіб погодилися добровільно заразитися схожими вірусами COVID-19 для створення вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Повідомляється, що за участь в експерименті компанія hVIVO буде платити добровольцям по 3,5 тисячі британських фунтів (близько 4,5 тисяч доларів - ред.). У компанії вважають, що їх експеримент по роботі зі схожими вірусами дозволить просунутися в розробці вакцини від коронавіруса.

При цьому наголошується, що зазвичай на подібні експерименти відгукуються близько 10 осіб, тоді як зараз своє бажання виявили понад 20 тисяч.

Раніше РБК-Україна писало, що у світі розробляється близько 20 вакцин проти коронавірусу. Як повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я, на даний момент починаються клінічні випробування вакцин.

Також глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн висловила надію, що вакцина від коронавірусу COVID-19 буде доступна вже восени цього року. Зокрема, німецька біотехнологічна компанія CureVac отримала пропозицію про фінансову підтримку Євросоюзу в розмірі 80 млн євро.

Зазначимо, станом на ранок 21 березня у світі коронавірусом захворіли більше 275 тисяч чоловік. З них більше 11 тисяч померли.

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