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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 275 тысяч человек

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 09:38
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 275 тысяч человек
Иллюстративное фото (freepik)

Умерли от коронавируса в мире более 11 тысяч человек

По состоянию на утро 21 марта в мире коронавирусом COVID-19 заболели 275 434 человек. Соответствующие данные опубликованы Центром системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Согласно данным, наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировано в Китае - 81 286. За пределами Китая более 10 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в шести странах: Италии - 47 021 случай, Испании - 21 571, Германии - 19 848, Иране - 19 644, и США - 19 624.

Умерли от коронавируса 11 399 человек по всему миру. При этом в Италии зафиксировано 4032 смерти. Выздоровели от COVID-19 88 256 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что вечером 20 марта первую смерть от коронавируса подтвердили в Израиле. 88-летний мужчина умер в городе Шаарей-Цедек, куда был госпитализирован неделю назад в тяжелом состоянии. Всего в стране выявлено более 700 случаев COVID-19.

Также сообщалось, что в мире разрабатывают около 20 вакцин против коронавируса. Как отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент начинаются клинические испытания вакцин.

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