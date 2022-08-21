Из 20 российских ракет лишь одна направлена на военные объекты, остальные - на гражданские

Из 20 ракет, которые Россия выпускает по Украине, только одна направлена на военный объект, все остальные летят в объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Лишь каждый 20-й ракетный удар РФ был нанесен по военному объекту, остальные 19 - попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты... В то, что украинцы строили и создавали своими руками и из чего складывалась наша мирная жизнь", - сказано в сообщении.
СБУ отмечает, что Украина не забудет и не простит ни одно кровавое преступление российских оккупантов и уверяет, что они понесут справедливое наказание.
Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщал, что оккупанты поразили свыше 22 тысяч гражданских объектов и около 300 - военных с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что страна-агрессор в 73 раза чаще бьет по гражданским объектам, чем военным.