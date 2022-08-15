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Россия в 73 раза чаще бьет по гражданским объектам, чем военным

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Понедельник 15 августа 2022 17:49
Россия в 73 раза чаще бьет по гражданским объектам, чем военным Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская Федерация поразила 22 тысяч объектов гражданской инфраструктуры и около 300 военных с начала полномасштабной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Подоляк задается вопросом, войну какого типа ведет Россия.

Советник главы ОП приводит статистику - с начала полномасштабного вторжения Россия нанесла 22 тысячи ударов по гражданским объектам, и всего 300 - по военным. В 73 раза меньше.

""Спецоперация"? Демилитаризация? Нет. Банальное уничтожение инфраструктуры и террор против населения", - написал он.

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки один человек погиб, девять - пострадали.

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Ирина Подоляк
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