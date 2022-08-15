Россия в 73 раза чаще бьет по гражданским объектам, чем военным

Российская Федерация поразила 22 тысяч объектов гражданской инфраструктуры и около 300 военных с начала полномасштабной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка .

Подоляк задается вопросом, войну какого типа ведет Россия.

Советник главы ОП приводит статистику - с начала полномасштабного вторжения Россия нанесла 22 тысячи ударов по гражданским объектам, и всего 300 - по военным. В 73 раза меньше.

""Спецоперация"? Демилитаризация? Нет. Банальное уничтожение инфраструктуры и террор против населения", - написал он.