В МВД рассказали о количестве пораженных гражданских и военных объектов из-за атак россиян
Российские войска гораздо чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины, чем по военным объектам. Так, оккупанты поразили свыше 22 тысяч гражданских объектов и около 300 военных с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Мы видим цифры - свыше 22 тысяч объектов гражданских пораженных и всего около 300 военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Он отметил, что оккупанты поражают и объекты культурного наследия, в том числе религиозные сооружения, торговые центры, школы.
По его словам, что угодно может стать объектом ракетно-бомбовых ударов российских войск.
Напомним, сегодня оккупанты снова ударили по Черниговской и Сумской областях. В результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Раньше россияне обстреляли Николаев и область. Враг бил по портовой инфраструктуре и жилым кварталам.
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