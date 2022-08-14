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В МВД рассказали о количестве пораженных гражданских и военных объектов из-за атак россиян

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Воскресенье 14 августа 2022 16:16
В МВД рассказали о количестве пораженных гражданских и военных объектов из-за атак россиян Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска гораздо чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины, чем по военным объектам. Так, оккупанты поразили свыше 22 тысяч гражданских объектов и около 300 военных с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы видим цифры - свыше 22 тысяч объектов гражданских пораженных и всего около 300 военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Он отметил, что оккупанты поражают и объекты культурного наследия, в том числе религиозные сооружения, торговые центры, школы.

По его словам, что угодно может стать объектом ракетно-бомбовых ударов российских войск.

Напомним, сегодня оккупанты снова ударили по Черниговской и Сумской областях. В результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Раньше россияне обстреляли Николаев и область. Враг бил по портовой инфраструктуре и жилым кварталам.

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