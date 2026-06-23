20 гривень замість 30: у КМДА відреагували на план поетапного підвищення цін на проїзд

Головне: Пропозиція профспілок: Міська влада розглядає постанову від профспілок, у якій пропонують підвищити ціни на проїзд до 20 гривень, а через пів року - до 30 гривень.

Міська влада розглядає постанову від профспілок, у якій пропонують підвищити ціни на проїзд до 20 гривень, а через пів року - до 30 гривень. Позиція КМДА: Влада оцінює наслідки такого кроку для міського бюджету та комунальних транспортних підприємств.

Влада оцінює наслідки такого кроку для міського бюджету та комунальних транспортних підприємств. Статус обговорення: Проєкт розпорядження про встановлення нових тарифів уже пройшов етап громадських обговорень. Зараз профільний департамент опрацьовує звернення та готує звіт.

Чи підвищуватимуть вартість проїзду поетапно

В Департаменті економіки та інвестицій КМДА повідомили, що дійсно отримали від Профспілок пропозицію щодо поетапного підвищення тарифу на проїзд спершу до 20 грн, а через пів року до 30 грн. Однак реалізація ідеї з поетапним підвищенням цін вимагає ретельного аналізу.

Зокрема, у відомстві наголошують, що будь-які зміни тарифної політики впливають на обсяг фінансового навантаження на бюджет столиці.

Кошти необхідні для компенсації різниці між реальними витратами транспортних підприємств та доходами, які вони отримують від перевезення пасажирів.

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"Зараз вивчається можливість реалізації зазначеної пропозиції, оцінка її впливу на бюджет міста Києва та наслідки для комунальних транспортних підприємств з огляду на необхідність забезпечення сталої, безперебійної роботи громадського транспорту", - йдеться у відповіді.

Поки остаточного рішення щодо впровадження нових тарифів ще не прийнято. Київська влада продовжує аналізувати отримані пропозиції з метою забезпечення безперебійної роботи метрополітену, автобусів, тролейбусів та трамваїв.

Також у відомстві зазначили, що проект КМДА щодо підвищення тарифів уже пройшов громадські обговорення. Отримані звернення та пропозиції опрацьовуються, зараз йде підготовка відповідей на порушені питання. Також готується звіт про результати громадського обговорення.

Проєкт підвищення тарифів від КМДА

Нагадаємо, що 18 травня КМДА представила проєкт підвищення тарифів на міський транспорт. Він передбачає зростання вартості разового квитка до 30 грн, місячного проїзного - до 1 088 грн, безлімітного на місяць - до 4 875 грн. Якщо влада погодить прооєкт у поточному вигляді, нові ціни запрацюють вже 15 липня.

У КМДА пояснюють, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік має становити 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн - у наземному транспорті. Зараз квитки коштують 8 грн.