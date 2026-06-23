20 гривен вместо 30: в КГГА отреагировали на план поэтапного повышения цен на проезд

Главное: Предложение профсоюзов: Городские власти рассматривают постановление профсоюзов, в котором предлагается повысить цены на проезд до 20 гривен, а через полгода - до 30 гривен.

Городские власти рассматривают постановление профсоюзов, в котором предлагается повысить цены на проезд до 20 гривен, а через полгода - до 30 гривен. Позиция КГГА: Власти оценивают последствия такого шага для городского бюджета и коммунальных транспортных предприятий.

Власти оценивают последствия такого шага для городского бюджета и коммунальных транспортных предприятий. Статус обсуждения: Проект распоряжения об установлении новых тарифов уже прошел этап общественных обсуждений. Сейчас профильный департамент изучает обращение и готовит отчет.

Будут ли повышать стоимость проезда поэтапно

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА сообщили, что действительно получили от профсоюзов предложение о поэтапном повышении тарифа на проезд сначала до 20 грн, а через полгода - до 30 грн. Однако реализация идеи с поэтапным повышением цен требует тщательного анализа.

В частности, в ведомстве отмечают, что любые изменения тарифной политики влияют на объем финансовой нагрузки на бюджет столицы.

Средства необходимы для компенсации разницы между реальными расходами транспортных предприятий и доходами, которые они получают от перевозки пассажиров.

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"В настоящее время изучается возможность реализации указанного предложения, оценивается его влияние на бюджет города Киева и последствия для коммунальных транспортных предприятий с учетом необходимости обеспечения стабильной, бесперебойной работы общественного транспорта", - говорится в ответе.

Пока окончательное решение о введении новых тарифов еще не принято. Киевские власти продолжают анализировать поступившие предложения с целью обеспечения бесперебойной работы метрополитена, автобусов, троллейбусов и трамваев.

Также в ведомстве отметили, что проект КГГА по повышению тарифов уже прошел общественное обсуждение. Полученные обращения и предложения прорабатываются, сейчас идет подготовка ответов на затронутые вопросы. Также готовится отчет о результатах общественного обсуждения.

Проект повышения тарифов от КГГА

Напомним, что 18 мая КГГА представила проект повышения тарифов на городской транспорт. Он предусматривает рост стоимости разового билета до 30 грн, месячного проездного - до 1 088 грн, безлимитного проездного на месяц - до 4 875 грн. Если власти одобрят проект в его нынешнем виде, новые цены вступят в силу уже 15 июля.

В КГГА поясняют, что экономически обоснованный тариф на 2026 год должен составить 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн - в наземном транспорте. Сейчас билеты стоят 8 грн.