20 гривен вместо 30: в КГГА отреагировали на план поэтапного повышения цен на проезд

В КГГА рассматривают предложение о поэтапном повышении стоимости проезда, с которым ранее обратились представители профсоюзов. Однако окончательного решения пока нет.
Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.
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В Департаменте экономики и инвестиций КГГА сообщили, что действительно получили от профсоюзов предложение о поэтапном повышении тарифа на проезд сначала до 20 грн, а через полгода - до 30 грн. Однако реализация идеи с поэтапным повышением цен требует тщательного анализа.
В частности, в ведомстве отмечают, что любые изменения тарифной политики влияют на объем финансовой нагрузки на бюджет столицы.
Средства необходимы для компенсации разницы между реальными расходами транспортных предприятий и доходами, которые они получают от перевозки пассажиров.
"В настоящее время изучается возможность реализации указанного предложения, оценивается его влияние на бюджет города Киева и последствия для коммунальных транспортных предприятий с учетом необходимости обеспечения стабильной, бесперебойной работы общественного транспорта", - говорится в ответе.
Пока окончательное решение о введении новых тарифов еще не принято. Киевские власти продолжают анализировать поступившие предложения с целью обеспечения бесперебойной работы метрополитена, автобусов, троллейбусов и трамваев.
Также в ведомстве отметили, что проект КГГА по повышению тарифов уже прошел общественное обсуждение. Полученные обращения и предложения прорабатываются, сейчас идет подготовка ответов на затронутые вопросы. Также готовится отчет о результатах общественного обсуждения.
Напомним, что 18 мая КГГА представила проект повышения тарифов на городской транспорт. Он предусматривает рост стоимости разового билета до 30 грн, месячного проездного - до 1 088 грн, безлимитного проездного на месяц - до 4 875 грн. Если власти одобрят проект в его нынешнем виде, новые цены вступят в силу уже 15 июля.
В КГГА поясняют, что экономически обоснованный тариф на 2026 год должен составить 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн - в наземном транспорте. Сейчас билеты стоят 8 грн.
В комментариях РБК-Украина частные перевозчики заверили, что подорожание коммунального транспорта Киева напрямую не повлияет на тарифы в маршрутках, а также на междугородних направлениях. Вместе с этим КОВА планирует проверить перевозчиков междугородного сообщения, которые еще ранее повысили тарифы более чем на 50%.
Добавим, что сразу после обнародования проекта повышения цен на проезд в столице киевляне создали петицию против подорожания тарифов. Менее чем за сутки она собрала более 6 тысяч подписей. Городские власти рассмотрели обращение, но не поддержали его.