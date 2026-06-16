Нові тарифи на проїзд у Києві: на якому етапі рішення і що буде з пільгами

Проєкт розпорядження про встановлення нових тарифів на проїзд у Києві зараз проходить необхідні етапи погодження, тож остаточного рішення ще нема.

Про це РБК-Україна повідомили у Департаменті економіки та інвестицій КМДА.

Головне: Тарифи: КМДА готує підвищення вартості разової поїздки до 30 гривень, рішення поки не ухвалено.

КМДА готує підвищення вартості разової поїздки до 30 гривень, рішення поки не ухвалено. Процедура: Зараз триває опрацювання результатів громадських консультацій та регуляторні погодження.

Зараз триває опрацювання результатів громадських консультацій та регуляторні погодження. Причини: Влада пояснює потребу подорожчання зростанням цін на енергоносії, пальне та необхідністю ремонтів інфраструктури.

Влада пояснює потребу подорожчання зростанням цін на енергоносії, пальне та необхідністю ремонтів інфраструктури. Пільги: Система соціальних пільг зберігається повністю; компенсації виплачуватимуть із міського бюджету.

Система соціальних пільг зберігається повністю; компенсації виплачуватимуть із міського бюджету. Штрафи: У разі ухвалення тарифу в 30 грн, штраф за безквитковий проїзд зросте до 600 гривень.

Що відомо про підвищення тарифів на проїзд

Раніше, з 18 травня по 1 червня 2026 року, на офіційному порталі Києва відбулися електронні консультації з громадськістю, у яких взяли участь 1377 користувачів. Поки триває опрацювання отриманих пропозицій.

Після завершення всіх регуляторних та погоджувальних процедур проєкт розпорядження буде подано на підпис Київському міському голові.

У проекті підвищення цін вказано, що одноразова поїздка коштуватиме 30 гривень. Це за умови, що поточний проєкт ухвалять без змін. Попередньо КМДА анонсували нові тарифи із 15 липня.

Чому тарифи хочуть змінити

Влада столиці пояснює необхідність перегляду тарифів кількома критичними факторами:

тривалий період незмінності нинішніх цін;

істотне зростання вартості енергоносіїв, пального та витрат на оплату праці;

зменшення пасажиропотоку через наслідки пандемії та воєнного стану;

необхідність фінансування ремонтів рухомого складу та інфраструктури (колій, контактних мереж).

У КМДА наголошують, що нові тарифи будуть "наближеними до економічно обґрунтованого рівня", але все одно нижчими за повний розрахунковий рівень, аби зберегти доступність перевезень для киян.

Пільги залишаються

Не дивлячись на майбутні зміни, право на безоплатний та пільговий проїзд для визначених категорій громадян зберігається. Компенсації за ці категорії, як і раніше, здійснюватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Також у Департаменті нагадали, що за безквитковий проїзд (включно з відсутністю реєстрації квитка) передбачено штраф, який становить двадцятикратний розмір вартості проїзду. При ухвалені поточного проєкту розмір штрафу становитиме 600 грн.

Хто має право на пільги

Список пільговиків: