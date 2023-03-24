До 18 тепла та гроза. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Завтра, 25 березня, в Україні місцями очікуються дощі із грозами. До них приєднається поривчастий вітер, температура максимально може піднятися до +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Вночі 3-8° тепла, на заході та півночі країни до 10°, вдень 13-18°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 7-12°.

Хмарно з проясненнями. У західних областях помірні, вдень і в північних областях місцями невеликі дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.

Як повідомлялось, раніше синоптик розповіла про погоду до кінця тижня.

Зазначимо, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

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