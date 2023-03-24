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До 18 тепла и гроза. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 25 марта, в Украине местами ожидаются дожди с грозами. К ним присоединится порывистый ветер, при этом температура максимально может подняться до +18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. В западных областях умеренные, днем и в северных областях местами небольшие дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер

Юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Ночью 3-8° тепла, на западе и севере страны до 10°, днем 13-18°, на высокогорье Карпат и на побережье морей 7-12°.

Как сообщалось, ранее синоптик рассказала о погоде до конца недели.

Отметим, в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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