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До 18 тепла та гроза. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

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Україна, П'ятниця 24 березня 2023 14:19
До 18 тепла та гроза. Синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 25 березня, в Україні місцями очікуються дощі із грозами. До них приєднається поривчастий вітер, температура максимально може піднятися до +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. У західних областях помірні, вдень і в північних областях місцями невеликі дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.

Вітер

Південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Вночі 3-8° тепла, на заході та півночі країни до 10°, вдень 13-18°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 7-12°.

До 18 тепла та гроза. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Як повідомлялось, раніше синоптик розповіла про погоду до кінця тижня.

Зазначимо, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

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