До 18 тепла та гроза. Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Завтра, 25 березня, в Україні місцями очікуються дощі із грозами. До них приєднається поривчастий вітер, температура максимально може піднятися до +18 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно з проясненнями. У західних областях помірні, вдень і в північних областях місцями невеликі дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.
Вітер
Південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря
Вночі 3-8° тепла, на заході та півночі країни до 10°, вдень 13-18°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 7-12°.
Як повідомлялось, раніше синоптик розповіла про погоду до кінця тижня.
Зазначимо, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.
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