До 18 тепла и гроза. Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Завтра, 25 марта, в Украине местами ожидаются дожди с грозами. К ним присоединится порывистый ветер, при этом температура максимально может подняться до +18 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями. В западных областях умеренные, днем и в северных областях местами небольшие дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер
Юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха
Ночью 3-8° тепла, на западе и севере страны до 10°, днем 13-18°, на высокогорье Карпат и на побережье морей 7-12°.
Как сообщалось, ранее синоптик рассказала о погоде до конца недели.
Отметим, в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.
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