До -18 та ожеледиця: де вже цієї ночі в Україні вдарять морози

У неділю, 22 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями сніг та ожеледиця на дорогах. Температура повітря в окремих регіонах опуститься до -18 градусів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
За прогнозом синоптиків, невеликий сніг пройде у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Уночі також можливий сніг на півдні Одещини, вдень - із дощем.
На решті території істотних опадів не прогнозується. На дорогах країни, крім південного сходу, місцями очікується ожеледиця.
Вночі температура становитиме 10-15 градусів морозу, а на північному сході місцями до -18. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від -3 до +2 градусів.
У західних та південних областях вночі прогнозують віж -1 -6 градусів, вдень від+1 до +6 градусів. У Криму температура вночі становитиме від 0до +5 градусів, вдень від +3 до +8 градусів.
Вітер переважно південно-західний, на півдні та сході - північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с. У Карпатах вдень місцями очікуються пориви до 15–20 м/с.
У Києві та області 22 лютого буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Температура по області вночі становитиме від -10 до -15 градусів, вдень від -3 до +2 градусів. У столиці вночі очікується від -10 до -12, вдень близько 0 градусів.
Нагадаємо, після масштабних підтоплень, спричинених сильними зливами, в Україну прийшли морози та снігопади. Негода охопила різні регіони, а ліквідовувати її наслідки довелося не лише комунальним службам, а й самим жителям.
Ми також розповідали, в яких областях стихія найбільше ускладнила повсякденне життя українців.
Водночас в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як сильні морози на початку місяця вплинули на озимі та плодові культури й чи існують ризики для майбутнього врожаю