До -18 и гололедица: где уже этой ночью в Украине ударят морозы

Где ожидаются осадки

По прогнозу синоптиков, небольшой снег пройдет в западных, Житомирской и Винницкой областях. Ночью также возможен снег на юге Одесской области, днем - с дождем.

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами ожидается гололедица.

Температура воздуха

Ночью температура составит 10-15 градусов мороза, а на северо-востоке местами до -18. Днем столбики термометров будут колебаться от -3 до +2 градусов.

В западных и южных областях ночью прогнозируют виж -1 -6 градусов, днем от +1 до +6 градусов. В Крыму температура ночью составит от 0до +5 градусов, днем от +3 до +8 градусов.



Ветер и погодные условия

Ветер преимущественно юго-западный, на юге и востоке - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. В Карпатах днем местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области 22 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днем от -3 до +2 градусов. В столице ночью ожидается от -10 до -12, днем около 0 градусов.