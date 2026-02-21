До -18 и гололедица: где уже этой ночью в Украине ударят морозы

В воскресенье, 22 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха в отдельных регионах опустится до -18 градусов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
По прогнозу синоптиков, небольшой снег пройдет в западных, Житомирской и Винницкой областях. Ночью также возможен снег на юге Одесской области, днем - с дождем.
На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами ожидается гололедица.
Ночью температура составит 10-15 градусов мороза, а на северо-востоке местами до -18. Днем столбики термометров будут колебаться от -3 до +2 градусов.
В западных и южных областях ночью прогнозируют виж -1 -6 градусов, днем от +1 до +6 градусов. В Крыму температура ночью составит от 0до +5 градусов, днем от +3 до +8 градусов.
Ветер преимущественно юго-западный, на юге и востоке - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. В Карпатах днем местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.
В Киеве и области 22 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица.
Температура по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днем от -3 до +2 градусов. В столице ночью ожидается от -10 до -12, днем около 0 градусов.
Напомним, после масштабных подтоплений, вызванных сильными ливнями, в Украину пришли морозы и снегопады. Непогода охватила разные регионы, а ликвидировать ее последствия пришлось не только коммунальным службам, но и самим жителям.
Мы также рассказывали, в каких областях стихия больше всего осложнила повседневную жизнь украинцев.
В то же время в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как сильные морозы в начале месяца повлияли на озимые и плодовые культуры и существуют ли риски для будущего урожая