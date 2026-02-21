До -18 та ожеледиця: де вже цієї ночі в Україні вдарять морози

У неділю, 22 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями сніг та ожеледиця на дорогах. Температура повітря в окремих регіонах опуститься до -18 градусів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Де очікуються опади

За прогнозом синоптиків, невеликий сніг пройде у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Уночі також можливий сніг на півдні Одещини, вдень - із дощем.

На решті території істотних опадів не прогнозується. На дорогах країни, крім південного сходу, місцями очікується ожеледиця.

Температура повітря

Вночі температура становитиме 10-15 градусів морозу, а на північному сході місцями до -18. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від -3 до +2 градусів.

У західних та південних областях вночі прогнозують віж -1 -6 градусів, вдень від+1 до +6 градусів. У Криму температура вночі становитиме від 0до +5 градусів, вдень від +3 до +8 градусів.



Вітер і погодні умови

Вітер переважно південно-західний, на півдні та сході - північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с. У Карпатах вдень місцями очікуються пориви до 15–20 м/с.

Погода у Києві та області

У Києві та області 22 лютого буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура по області вночі становитиме від -10 до -15 градусів, вдень від -3 до +2 градусів. У столиці вночі очікується від -10 до -12, вдень близько 0 градусів.