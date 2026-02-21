ua en ru
До -18 и гололедица: где уже этой ночью в Украине ударят морозы

Украина, Суббота 21 февраля 2026 16:20
До -18 и гололедица: где уже этой ночью в Украине ударят морозы
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 22 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха в отдельных регионах опустится до -18 градусов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Читайте также: Последний удар зимы? После морозов до -20 Украину накроет потепление: прогноз на неделю

Где ожидаются осадки

По прогнозу синоптиков, небольшой снег пройдет в западных, Житомирской и Винницкой областях. Ночью также возможен снег на юге Одесской области, днем - с дождем.

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами ожидается гололедица.

Температура воздуха

Ночью температура составит 10-15 градусов мороза, а на северо-востоке местами до -18. Днем столбики термометров будут колебаться от -3 до +2 градусов.

В западных и южных областях ночью прогнозируют виж -1 -6 градусов, днем от +1 до +6 градусов. В Крыму температура ночью составит от 0до +5 градусов, днем от +3 до +8 градусов.
Ветер и погодные условия

Ветер преимущественно юго-западный, на юге и востоке - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. В Карпатах днем местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области 22 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днем от -3 до +2 градусов. В столице ночью ожидается от -10 до -12, днем около 0 градусов.

Напомним, после масштабных подтоплений, вызванных сильными ливнями, в Украину пришли морозы и снегопады. Непогода охватила разные регионы, а ликвидировать ее последствия пришлось не только коммунальным службам, но и самим жителям.

Мы также рассказывали, в каких областях стихия больше всего осложнила повседневную жизнь украинцев.

В то же время в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как сильные морозы в начале месяца повлияли на озимые и плодовые культуры и существуют ли риски для будущего урожая

