UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

До +18 та майже без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 26.03.2026 Чт
2 хв
Де буде дощ, а де потеплішає?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 26 березня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 26 березня, очікується тепла погода, місцями повітря прогріється до +18 градусів. На крайньому заході та сході можливий невеликий дощ.

Погода в Україні

В Україні синоптична ситуація зазнаватиме змін: холодний північний процес на деякий час змінюватиметься на теплий весняний з південного заходу.

Тиск інтенсивно падатиме, на висотах надходитиме тепліше повітря, збільшиться хмарність.

"У більшості областей ще опадів не чекаємо, вдень місцями на крайньому заході та сході країни розраховуємо на невеликий дощ", - зазначили синоптики.

Щодо температури, вдень 11-16° тепла, на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів будуть сягати до 18°; в Карпатах в межах 8-13° тепла.

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 11-16° тепла, у Києві 13-15°.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди на поточний тиждень.

Також в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня та поділилися загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Синоптики зазначають, що прихід справжнього тепла не завжди збігається з календарними датами.

Синоптики розрізняють три види весни: календарну, метеорологічну та астрономічну, кожна з яких має свої кліматичні критерії та терміни настання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві