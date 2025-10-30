До +18 і без дощів: в Україну повертається коротке "бабине літо"

За прогнозом Діденко, у четвер, 30 жовтня, денна температура повітря становитиме від +12 до +16 градусів, а на півдні та заході місцями потеплішає до +18 градусів.

Свіжіше буде лише на Сумщині, Харківщині та Полтавщині, там вдень очікується від +10 до +13 градусів, що також залишається комфортним показником.

Дощі можливі лише вночі на сході, а ввечері у четвер вони з’являться у західних областях. Протягом дня на більшій частині території країни пануватиме сонячна й суха погода.

У Києві 30 жовтня опадів не прогнозується, а температура повітря вдень підніметься до +14 градусів.

Діденко зауважила, що такий теплий кінець жовтня можна вважати своєрідною компенсацією за відсутність цьогорічного "бабиного літа".

Фахівці Українського гідрометцентру раніше проаналізували погодні умови на початку жовтня та пояснили, як вони впливають на підготовку ґрунту до посіву озимих, проростання зерна і формування врожаю пізніх культур.

Синоптики також розповіли, коли на Дніпрі та водосховищах може з’явитися перша крига.

Раніше повідомлялося, що на початку тижня в Україні утримається прохолодна погода з періодичними опадами. Водночас уже з четверга-п’ятниці очікується потепління.

Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.