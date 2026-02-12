За 1700 кілометрів від України: дрони атакували НПЗ в Ухті

У російській Ухті, що в республіці Комі, зранку під атакою дронів був НПЗ "Лукойл". У місті пролунало кілька вибухів, виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.
В Ухті, згідно з кадрами очевидців, під атакою перебував Ухтинський нафтопереробний завод – "Лукойл-Ухтанафтопереробка". Над місцем влучання безпілотників підіймається густий чорний дим.
Також повідомляється, що у місцевому ТЦ "Ярмарок" оголосили евакуацію, по всьому місту чути звук сирен. Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу, а в аеропорту Ухти ввели тимчасові обмеження на польоти.
Завод був заснований у 1933 році. З 1999 року завод входить до складу "Лукойлу". НПЗ споживає продукцію місцевих родовищ Тимано-Печорського басейну. Наразі основні частина сировини надходить по магістральному нафтопроводу Уса - Ухта. Певні обсяги ресурсу отримують через нафтопровід місцевого значення довжиною 65 кілометрів Тебук – Ухта.
У 2020 році НПЗ переробив близько 2 млн тон нафти. Доставка важкої нафти Ярезькому родовища здійснювався у залізничних цистернах. Продукцію НПЗ вивозять залізничним транспортом.
Нагадаємо, в ніч на 11 лютого Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод у РФ. Також завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях.
Також ми писали, що в ніч на 26 січня українські сили завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Слов'янську-на-Кубані - об'єкту, у якого потенційний щорічний обсяг переробки 4 млн тон нафти.
Окрім того, в ніч на 1 січня Сили оборони України вразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї Росії. У Генштабі ЗСУ повідомили, що було зафіксовано влучання дронів по вели з подальшою пожежею.