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17 регіонів під ударом: Росія заявила про масштабну атаку ЗСУ

10:26 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
17 регіонів під ударом: Росія заявила про масштабну атаку ЗСУ Фото: Влада РФ визнала нову масштабну атаку ЗСУ (mchs_official)
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Уночі 7 жовтня Сили оборони України застосували кілька сотень ударних дронів у межах нового повітряного нападу на різні області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

Як уточнили у ворожому оборонному відомстві, нова масована атака України на Росію відбувалася протягом минулої ночі.

МО РФ традиційно не розкриває точну кількість дронів, які ЗСУ застосували для ударів, однак зі звіту зрозуміло, що йдеться про кілька сотень БпЛА.

Російська влада стверджує, що їхні чергові сили ППО перехопили та знищили 311 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Цього разу дрони ЗСУ намагалися збити над територіями:

  • Бєлгородської,
  • Брянської,
  • Курської,
  • Тульської,
  • Орловської,
  • Липецької,
  • Воронезької,
  • Смоленської,
  • Тамбовської,
  • Калузької,
  • Саратовської,
  • Самарської,
  • Пензенської,
  • Ростовської,
  • Волгоградської областей;
  • Пермського краю,
  • окупованого Криму:
  • акваторіями Чорного та Азовського морів.

Згідно з даними аналітиків, які відслідковують атаки ЗСУ на різні регіони Росії, одна з груп українських БпЛА була зафіксована за 1500 км від кордону. Однак про влучання по ворожих об'єктах наразі не повідомляється.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Росія здійснила нову масовану атаку на України. Про усі її наслідки читайте в нашому матеріалі "Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України".

Також РБК-Україна розповідало, як сили ППО відбивали повітряний напад ворога та скільки цілей змогли знищити цього разу.

Окрім того, дізнайтеся, як зараз виглядає Київ після серії нових російських ударів.

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