Ночью 7 октября Силы обороны Украины применили несколько сотен ударных дронов во время нового воздушного нападения на разные области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Как уточнили во вражеском оборонном ведомстве, новая массированная атака Украины на Россию происходила минувшей ночью.

МО РФ традиционно не раскрывает точное количество дронов, которые ВСУ применили для ударов, однако из отчета понятно, что речь идет о нескольких сотнях БпЛА.

Российские власти утверждают, что их дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 311 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В этот раз дроны ВСУ пытались сбить над территориями:

Белгородской,

Брянской,

Курской,

Тульской,

Орловской,

Липецкой,

Воронежской,

Смоленской,

Тамбовской,

Калужской,

Саратовской,

Самарской,

Пензенской,

Ростовской,

Волгоградской областей;

Пермского края,

оккупированного Крыма:

акваториями Черного и Азовского морей.

Согласно данным аналитиков, которые отслеживают атаки ВСУ на разные регионы России, одна из групп украинских БПЛА была зафиксирована в 1500 км от границы. Однако о попадании по вражеским объектам пока не сообщается.