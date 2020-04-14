Понад 16 тис. правок до закону про банки розбили на 63 абзаци, - нардеп

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У підкомітеті з банківської діяльності вирішили, що нема сенсу розглядати понад 16 тис. правок окремо

На засіданні підкомітету з питань банківської діяльності понад 16,5 тисяч правок до другого читання законопроекту про банки розбили на 63 абзаци. Про це написав перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що на засіданні підкомітету розглядався порядок розгляду правок.

"Сьогодні відбулося засідання підкомітету з питань банківської діяльності по законопроекту про банки 2571-д. Розглядали лише порядок обговорення законопроекту далі. Вирішили, що 16585 правок (останні дані за зведеною таблицею) не має сенсу розглядати окремо, адже багато з них протирічать одна одній", - повідомив нардеп.

Він зазначив, що на розгляд будуть виноситися окремі абзаци законопроекту.

"Згідно з Регламентом, будемо виносити на розгляд окремі абзаци законопроекту (таких 63) і голосувати їх. За попередніми підрахунками така процедура може тривати 21 годину. Враховуючи, що попередньо комітет призначений на наступний вівторок (21/04) о 10:00, то десь зранку в середу із Zoom-у комітету повинен піти білий дим разом з рішенням комітету до другого читання", - додав Железняк.

Нагадаємо, глава Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для якнайшвидшого розгляду законопроектів з великою кількістю поправок ВР треба прийняти проект закону №1043 щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури.

Як писало РБК-Україна, 31 березня депутати прийняли в першому читанні законопроект про банки, який повинен виключити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Станом на 7 квітня до законопроекту про банки 2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок.