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В 16 странах нет украинских послов, - МИД

Новости » Политика    15.08.2019 - 12:44
В 16 странах нет украинских послов, - МИД
Фото: Андрей Заяц (facebook.com UkraineMFA)

В МИД обещают, что назначения начнутся уже в начале 2020 года

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц заявил, что послов Украины нет в 16 странах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Интерфакс-Украина".

По его словам, назначения начнутся уже в начале 2020 года.

"Сейчас, если не считать тех 11 коллег, которые были несколько недель назад освобождены от должностей, то у нас не более 5 вакантных должностей послов. И я не включаю должность посла в Российской Федерации", - отметил госсекретарь МИД.

Заяц также добавил, что процесс обновления посольского корпуса будет продолжаться.

"Новоназначенный министр с президентом будут работать над тем, чтобы выбрать достойных людей и, я уверен, что уже к началу 2020 года начнутся назначения новых глав дипломатических представительств Украины за рубежом", - сказал он.

Напомним, замглавы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль планирует завершить свою работу в ведомстве. Она заверила, что не планирует покидать Украину.

"Я не заинтересована покидать страну. Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом", - сказала Зеркаль.

Как писало РБК-Украина ранее, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Позже его указ исчез с сайта главы государства. Затем Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины.

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