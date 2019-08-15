У 16 країнах немає українських послів, - МЗС

Фото: Андрій Заєць (facebook.com UkraineMFA)

У МЗС обіцяють, що призначення почнуться уже на початку 2020 року

Державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць заявив, що послів України немає у 16 країнах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

За його словами, призначення почнуться уже на початку 2020 року.

"Зараз, якщо не брати до уваги тих 11 колег, які були кілька тижнів тому звільнені від посад, то у нас не більше 5 вакантних посад послів. І я не включаю посаду посла в Російській Федерації", - зазначив держсекретар МЗС.

Заєць також додав, що процес оновлення посольського корпусу триватиме.

"Новопризначений міністр з президентом будуть працювати над тим, щоб вибрати гідних людей і, я впевнений, що вже на початок 2020 року почнуться призначення нових голів дипломатичних представництв України за кордоном", - сказав він.

Нагадаємо, заступник голови Міністерства закордонних справ України Олена Зеркаль планує завершити свою роботу у відомстві. Вона запевнила, що не планує залишати Україну.

"Я не зацікавлена ​​залишати країну. Я вважаю, що в Україні є багато завдань, які є більш цікавими, ніж робота послом", - сказала Зеркаль.

Як писало РБК-Україна раніше, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Пізніше його указ зник з сайту голови держави. Потім Зеленський скасував указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України.