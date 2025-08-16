16 серпня: які свята сьогодні, що не можна робити і кому обов'язково треба помитися

Церковні свята 16 серпня

Головне церковне свято - Перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа, відоме в народі як Горіховий Спас, Третій Спас або Спас на полотні.

Свято пов’язане з історичною подією 944 року, коли Нерукотворний Образ Ісуса Христа перенесли з Едесси до Константинополя.

У народній традиції Горіховий Спас символізує завершення жнив, збір горіхів і підготовку до осені.

Церква також вшановує сьогодні святого мученика Діомида, лікаря та проповідника, який жив у III-IV століттях. Він лікував людей і поширював християнство, за що зазнав тортур і був страчений. Його пам’ять є символом милосердя та самопожертви.

Молитва до Нерукотворного Образу

О, Премилосердний Господи Ісусе Христе, Спасителю наш! Ти, що заради нашого спасіння зійшов на землю і дарував нам Нерукотворний Твій Образ як знамення Твоєї любові й милості. Дякуємо Тобі за Твою безмежну доброту, що дозволяє нам поклонятися Твоєму святому лику. Благаємо Тебе, Всеблагий, очисти нас від гріхів наших, зміцни нашу віру, даруй мир душам нашим і захисти від усякого зла. Нехай Твій Нерукотворний Образ буде нам дороговказом до спасіння і вічного життя. Амінь.

Що не можна робити 16 серпня

Не сваріться та не лихословте - це день для примирення.

Уникайте ледарства, адже свято пов’язане з працею та врожаєм.

Не викидайте їжу, щоб не зневажити достаток.

Не прибирайте вдома та не виносьте сміття, щоб не "вимести" добробут.

Не ходіть до лісу без оберега (наприклад, хрестика).

Натомість треба відвідати храм, щоб освятити волоські горіхи, хліб із нового врожаю, мед, сезонні фрукти (яблука, груші, сливи, виноград) і полотна (лляні рушники, вишиванки).

Також сьогодні прийнято пекти пироги з горіхами та медом, готувати настоянки з перетинок горіхів для лікування застуди чи суглобів.

Народні прикмети 16 серпня

Ясний ранок із туманом - до теплої осені та щедрого врожаю.

Теплий вітер - до м’якої осені, пізньої зими.

Дощ із грозою - до опадів найближчими тижнями.

Журавлі летять на південь - на Покрову (1 жовтня) буде мороз.

У повітрі літає павутиння - найближчими днями буде спека.

День ангела 16 серпня

16 серпня свої іменини святкують: Костянтин, Іван, Степан, Олександр, Яків, Ганна.

Це чудова нагода привітати знайомих із цими іменами, побажавши їм здоров’я, миру та благополуччя.

Які нецерковні свята 16 серпня

Міжнародний день Піно Нуар

Поціновувачі вина святкують, дегустуючи вишукані вина з сорту Піно Нуар, відомого нотками вишні, малини та спецій. Проходять дегустації та вечірки.

День чоловічої краси (День догляду за собою для чоловіків)

Це свято відзначається для того, щоб підкреслити важливість турботи про зовнішність і ментальне здоров'я. Цей день - нагадування, що догляд за собою - це не жіночий привілей, а необхідна частина життя кожного.

Всесвітній день повітряних зміїв

Це день, коли люди запускають повітряні змії, влаштовують фестивалі та змагання. В Україні це свято набирає популярності в парках і на відкритих майданчиках, особливо серед сімей із дітьми. Воно символізує радість, свободу та зв’язок із природою.

Всесвітній день безпритульних тварин

У цей день нашу увагу привертають до проблем бездомних тварин через благодійні акції, підтримку притулків і популяризацію адопції. В Україні активісти організовують благодійні заходи, ярмарки та просвітницькі кампанії.