16 августа: какие праздники сегодня, что нельзя делать и кому обязательно надо помыться

Главный церковный праздник - Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, известный в народе как Ореховый Спас, Третий Спас или Спас на холсте.
Праздник связан с историческим событием 944 года, когда Нерукотворный Образ Иисуса Христа перенесли из Эдессы в Константинополь.
В народной традиции Ореховый Спас символизирует завершение жатвы, сбор орехов и подготовку к осени.
Церковь также чтит сегодня святого мученика Диомида, врача и проповедника, который жил в III-IV веках. Он лечил людей и распространял христианство, за что подвергся пыткам и был казнен. Его память является символом милосердия и самопожертвования.
О, Премилосердный Господи Иисусе Христе, Спаситель наш! Ты, ради нашего спасения сошел на землю и даровал нам Нерукотворный Твой Образ как знамение Твоей любви и милости. Благодарим Тебя за Твою безграничную доброту, позволяющую нам поклоняться Твоему святому лику. Умоляем Тебя, Всеблагий, очисти нас от грехов наших, укрепи нашу веру, даруй мир душам нашим и защити от всякого зла. Пусть Твой Нерукотворный Образ будет нам путеводной звездой ко спасению и вечной жизни. Аминь.
Вместо этого надо посетить храм, чтобы освятить грецкие орехи, хлеб из нового урожая, мед, сезонные фрукты (яблоки, груши, сливы, виноград) и полотна (льняные полотенца, вышиванки).
Также сегодня принято печь пироги с орехами и медом, готовить настойки из перепонок орехов для лечения простуды или суставов.
16 августа свои именины празднуют: Константин, Иван, Степан, Александр, Яков, Анна.
Это прекрасная возможность поздравить знакомых с этими именами, пожелав им здоровья, мира и благополучия.
Международный день Пино Нуар
Ценители вина празднуют, дегустируя изысканные вина из сорта Пино Нуар, известного нотками вишни, малины и специй. Проходят дегустации и вечеринки.
День мужской красоты (День ухода за собой для мужчин)
Этот праздник отмечается для того, чтобы подчеркнуть важность заботы о внешности и ментальном здоровье. Этот день - напоминание, что уход за собой - это не женская привилегия, а необходимая часть жизни каждого.
Всемирный день воздушных змеев
Это день, когда люди запускают воздушные змеи, устраивают фестивали и соревнования. В Украине этот праздник набирает популярность в парках и на открытых площадках, особенно среди семей с детьми. Он символизирует радость, свободу и связь с природой.
Всемирный день бездомных животных
В этот день наше внимание привлекают к проблемам бездомных животных через благотворительные акции, поддержку приютов и популяризацию адопции. В Украине активисты организовывают благотворительные мероприятия, ярмарки и просветительские кампании.
