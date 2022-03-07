16 отделений Новой почты оказывают гуманитарную помощь в Харькове: список адресов

Харьков хоть и сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, тем не менее продолжает стойко держать оборону. Местные жители могут получить гуманитарную помощь 16 отделениях Новой почты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Каждый день областной логистический штаб получает десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за границы и крупных торговых сетей.
Адреса Новой почты, где можно получить гуманитарную помощь:
Адреса Новой почты, где можно получить гуманитарную помощь в Харькове
Напомним, в Харькове рассказали о потерях оккупантов.
Мы также писали о том, что украинские военные сбили вражеский штурмовик в Харькове.
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