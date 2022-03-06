В Харькове рассказали о потерях оккупантов: самолеты, бензовозы и "Тигр"
Несмотря на атаки на Харьков 6 марта, украинские военные могут похвастаться и успехами. Было уничтожено два вражеских самолета, четыре бензовоза противника с горючим, три грузовых автомобиля ГАЗ-66 и взят бронированный автомобиль "Тигр".
Об этом рассказал Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА.
Два штурмовика Су-25
Так, утром силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили штурмовик Су-25.
"Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника", - сообщил Синегубов.
Еще один истребитель, вражеский самолет Су-25, ликвидирован нашими военными около 18:15.
Его сбило в районе ХАЗ подразделение Национальной гвардии Украины из зенитно-ракетного комплекса. Пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей.
Бензовозы, грузовики и "Тигр"
Кроме того за 6 марта силами Национальной гвардии Украины и терробороны города в районе Русской Лозовой уничтожено:
- 4 бензовоза противника с горючим,
- 3 грузовых автомобиля ГАЗ-66,
- взят 1 бронированный автомобиль "Тигр".
Ранее мы писали про последствия разрушений после вечернего авиаудара Харькова 6 марта.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!