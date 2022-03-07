16 відділень Нової пошти надають гуманітарну допомогу в Харкові: список адрес

Харків хоч і сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, проте продовжує стійко тримати оборону. Місцеві жителі можуть отримати гуманітарну допомогу 16 відділеннях Нової пошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синьогубова.
Кожен день обласний логістичний штаб отримує десятки тонн допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону і великих торгових мереж.
Адреси Нової пошти, де можна отримати гуманітарну допомогу:
Адреси Нової пошти, де можна отримати гуманітарну допомогу в Харкові
Нагадаємо, в Харкові розповіли про втрати окупантів.
Ми також писали про те, що українські військові збили ворожий штурмовик у Харкові.
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