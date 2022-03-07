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16 отделений Новой почты оказывают гуманитарную помощь в Харькове: список адресов

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Харьков, Понедельник 07 марта 2022 08:14
16 отделений Новой почты оказывают гуманитарную помощь в Харькове: список адресов Фото: в Харькове 16 отделений новой почты предоставляют гуманитарную помощь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Харьков хоть и сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, тем не менее продолжает стойко держать оборону. Местные жители могут получить гуманитарную помощь 16 отделениях Новой почты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Каждый день областной логистический штаб получает десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за границы и крупных торговых сетей.

Адреса Новой почты, где можно получить гуманитарную помощь:

  • Отделение № 7, проспект Людвига Свободы, 35
  • Отделение № 137, улица Ахсарова, 21
  • Отделение № 10, улица Пушкинская, 96
  • Отделение № 78, улица Шевченко, 24А
  • Отделение № 140, Пискуновский переулок, 4
  • Отделение № 39, проспект Гагарина, 54А
  • Отделение № 99 проспект Гагарина, 1/6
  • Отделение № 90, проспект Гагарина, 199
  • Отделение № 44, проспект Льва Ландау, 46
  • Отделение № 138, проезд Стадионный, 13
  • Отделение № 62, улица Амосова, 11А
  • Отделение № 100, проспект Архитектора Алешина, 5
  • Отделение № 117, проспект Индустриальный, 24/31
  • Отделение № 113, улица Луи Пастера, 318
  • Отделение № 65, проспект Героев Сталинграда, 169/24
  • Отделение № 121, улица Ньютона, 98

16 отделений Новой почты оказывают гуманитарную помощь в Харькове: список адресов

Адреса Новой почты, где можно получить гуманитарную помощь в Харькове

Напомним, в Харькове рассказали о потерях оккупантов.

Мы также писали о том, что украинские военные сбили вражеский штурмовик в Харькове.

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