16 отделений Новой почты оказывают гуманитарную помощь в Харькове: список адресов

Харьков хоть и сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, тем не менее продолжает стойко держать оборону. Местные жители могут получить гуманитарную помощь 16 отделениях Новой почты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Адреса Новой почты, где можно получить гуманитарную помощь в Харькове

Адреса Новой почты, где можно получить гуманитарную помощь:

Каждый день областной логистический штаб получает десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за границы и крупных торговых сетей.

Напомним, в Харькове рассказали о потерях оккупантов.

Мы также писали о том, что украинские военные сбили вражеский штурмовик в Харькове.

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