16 отделений Новой почты оказывают гуманитарную помощь в Харькове: список адресов
Харьков хоть и сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, тем не менее продолжает стойко держать оборону. Местные жители могут получить гуманитарную помощь 16 отделениях Новой почты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Каждый день областной логистический штаб получает десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за границы и крупных торговых сетей.
Адреса Новой почты, где можно получить гуманитарную помощь:
- Отделение № 7, проспект Людвига Свободы, 35
- Отделение № 137, улица Ахсарова, 21
- Отделение № 10, улица Пушкинская, 96
- Отделение № 78, улица Шевченко, 24А
- Отделение № 140, Пискуновский переулок, 4
- Отделение № 39, проспект Гагарина, 54А
- Отделение № 99 проспект Гагарина, 1/6
- Отделение № 90, проспект Гагарина, 199
- Отделение № 44, проспект Льва Ландау, 46
- Отделение № 138, проезд Стадионный, 13
- Отделение № 62, улица Амосова, 11А
- Отделение № 100, проспект Архитектора Алешина, 5
- Отделение № 117, проспект Индустриальный, 24/31
- Отделение № 113, улица Луи Пастера, 318
- Отделение № 65, проспект Героев Сталинграда, 169/24
- Отделение № 121, улица Ньютона, 98
Адреса Новой почты, где можно получить гуманитарную помощь в Харькове
Напомним, в Харькове рассказали о потерях оккупантов.
Мы также писали о том, что украинские военные сбили вражеский штурмовик в Харькове.
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