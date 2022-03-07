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16 відділень Нової пошти надають гуманітарну допомогу в Харкові: список адрес

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Харків, Понеділок 07 березня 2022 08:14
16 відділень Нової пошти надають гуманітарну допомогу в Харкові: список адрес Фото: у Харкові 16 відділень Нової пошти надають гуманітарну допомогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Харків хоч і сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, проте продовжує стійко тримати оборону. Місцеві жителі можуть отримати гуманітарну допомогу 16 відділеннях Нової пошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синьогубова.

Кожен день обласний логістичний штаб отримує десятки тонн допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону і великих торгових мереж.

Адреси Нової пошти, де можна отримати гуманітарну допомогу:

  • Відділення № 7, проспект Людвіга Свободи, 35
  • Відділення № 137, вулиця Ахсарова, 21
  • Відділення № 10, вулиця Пушкінська, 96
  • Відділення № 78, вулиця Шевченка, 24а
  • Відділення № 140, Піскунівський провулок, 4
  • Відділення № 39, проспект Гагаріна, 54А
  • Відділення № 99 проспект Гагаріна, 1/6
  • Відділення № 90, проспект Гагаріна, 199
  • Відділення № 44, проспект Льва Ландау, 46
  • Відділення № 138, проїзд Стадіонний, 13
  • Відділення № 62, вулиця Амосова, 11а
  • Відділення № 100, проспект Архітектора Альошина, 5
  • Відділення № 117, проспект Індустріальний, 24/31
  • Відділення № 113, вулиця Луї Пастера, 318
  • Відділення № 65, проспект Героїв Сталінграда, 169/24
  • Відділення № 121, вулиця Ньютона, 98

16 відділень Нової пошти надають гуманітарну допомогу в Харкові: список адрес

Адреси Нової пошти, де можна отримати гуманітарну допомогу в Харкові

Нагадаємо, в Харкові розповіли про втрати окупантів.

Ми також писали про те, що українські військові збили ворожий штурмовик у Харкові.

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