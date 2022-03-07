16 відділень Нової пошти надають гуманітарну допомогу в Харкові: список адрес
Харків хоч і сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, проте продовжує стійко тримати оборону. Місцеві жителі можуть отримати гуманітарну допомогу 16 відділеннях Нової пошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синьогубова.
Кожен день обласний логістичний штаб отримує десятки тонн допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону і великих торгових мереж.
Адреси Нової пошти, де можна отримати гуманітарну допомогу:
- Відділення № 7, проспект Людвіга Свободи, 35
- Відділення № 137, вулиця Ахсарова, 21
- Відділення № 10, вулиця Пушкінська, 96
- Відділення № 78, вулиця Шевченка, 24а
- Відділення № 140, Піскунівський провулок, 4
- Відділення № 39, проспект Гагаріна, 54А
- Відділення № 99 проспект Гагаріна, 1/6
- Відділення № 90, проспект Гагаріна, 199
- Відділення № 44, проспект Льва Ландау, 46
- Відділення № 138, проїзд Стадіонний, 13
- Відділення № 62, вулиця Амосова, 11а
- Відділення № 100, проспект Архітектора Альошина, 5
- Відділення № 117, проспект Індустріальний, 24/31
- Відділення № 113, вулиця Луї Пастера, 318
- Відділення № 65, проспект Героїв Сталінграда, 169/24
- Відділення № 121, вулиця Ньютона, 98
Адреси Нової пошти, де можна отримати гуманітарну допомогу в Харкові
Нагадаємо, в Харкові розповіли про втрати окупантів.
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