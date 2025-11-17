UA

До +16, у низці регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 листопада (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 17 листопада, буде хмарно, в деяких регіонах очікуються дощі. Місцями повітря може прогрітися до 16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, вдень у західних областях очікуються помірні дощі, на Закарпатті місцями значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах і у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 9-14°, на півдні країни та Прикарпатті до 16°.

В Карпатах дощ та мокрий сніг, вдень місцями значний дощ. Температура вдень 3-8° тепла.

Погода у Києві

 Києві та області сьогодні хмарно. Вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 9-14°, у Києві 10-12°.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що найближчими днями Україну накриє різка зміна погоди.

Також в Укргідрометцентрі підсумували погодні умови першої декади листопада 2025 року та пояснили, як вони позначилися на стані й розвитку озимих культур у різних областях.

Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

