До +16, у низці регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що найближчими днями Україну накриє різка зміна погоди.

Також в Укргідрометцентрі підсумували погодні умови першої декади листопада 2025 року та пояснили, як вони позначилися на стані й розвитку озимих культур у різних областях.

Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.