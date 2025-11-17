RU

Общество Образование Деньги Изменения

До +16, в ряде регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 17 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 17 ноября, будет облачно, в некоторых регионах ожидаются дожди. Местами воздух может прогреться до 16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, днем в западных областях ожидаются умеренные дожди, на Закарпатье местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах и в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с.

Температура днем 9-14°, на юге страны и Прикарпатье до 16°.

В Карпатах дождь и мокрый снег, днем местами значительный дождь. Температура днем 3-8° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно. Днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 9-14°, в Киеве 10-12°.

 

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни Украину накроет резкая смена погоды.

Также в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

