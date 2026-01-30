До 18 годин без світла: як працюють графіки і чим вони відрізняються в Києві

Сьогодні, 30 січня, в Україні оновили графіки відключень світла для всіх областей і Києва. Для мешканців столиці діють індивідуальні графіки.
РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.
Як повідомляють у компанії, 30 січня в усіх регіонах України графіки відключень світла та обмеження потужності для промисловості будуть застосовуватися протягом усієї доби.
В "Укренерго" нагадали, що обмеження запроваджуються через "наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти".
Енергетики також зазначили, що тривалість відключень світла протягом дня може змінитися і порадили дізнаватися актуальну інформацію з цього приводу на сторінках відповідного обленерго.
Для мешканців столиці діють окремі правила - киянам потрібно самостійно вводити свою адресу, щоб дізнатися, коли і на скільки у них буде світло.
Час відключень у Києві залежить від району проживання.
Дізнатися коли саме не буде світла можна на двох ресурсах:
Жителі області в залежності від черги, сидітимуть без світла від 13,5 до 16,5 годин. При цьому двом чергам споживачів протягом доби чотири рази вимикатимуть світло.
Також в частині Броварського та Бориспільського районів за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Під час дії екстрених відключень погодинні графіки не діють.
Сьогодні в частині Одеської області будуть діяти стабілізаційні відключення світла, а в Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах області продовжать діяти відключення поза графіками.
Мешканці Дніпра та області на 30 січня отримали ще більш жорсткі графіки відключень ніж мешканці столичної області.
Протягом доби їм тричі вимикатимуть світло.
В залежності від черги відключень вони отримають від 14,5 до 19,5 годин.
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 30 січня:
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
На Сумщині протягом доби 30 січня діятимуть жорсткі графіки відключень. Світла не буде по 16 годин.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам вказані з урахуванням часу на перемикання.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Перелік адрес за чергами - тут.
В енергосистемі області зберігається складна ситуація. Світла не буде по 17-18 годин на добу.
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
У Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах ГПВ можна переглянути на сайті обленерго.
Години відсутності електропостачання:
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Знеструмлення охоплюють шість черг споживачів. Вони триватимуть від 4 год до 4,5 год для кожної з черг у різний час доби:
Графік погодинних відключень світла на 30 січня:
Сьогодні у половини черг споживачів Львівщини світло відключатимуть двічі. Загалом, мешканці міста Лева та Львівської області сидітимуть без світла від 3,5 до 7 годин.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
Сьогодні буковинці перебуватимуть без електрики приблизно 10 годин.
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
На Волині у п’ятницю, 30 січня, світла не буде по 5-7 годин. Протягом доби графік може змінюватись.
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Графік може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів. Про зміни у графіку, а також номер підчерги можна дізнатись на сайті обленерго.
Відключення світла на Тернопільщині розподілені по чергах нерівномірно, що залежить від стану електромереж. Дізнатись свою чергу за адресою можна на сайті обленерго.
У п’ятницю на Прикарпатті світло вимикатимуть на 3,5-7 годин в залежності від черги.
Дізнатися свою чергу можна:
У п’ятницю на Закарпатті світло вимикатимуть на 3,5-7 годин в залежності від черги.
Росія здійснила серію масованих атак на українську енергетичну систему. Удари припали на період різкого похолодання, що суттєво ускладнило роботу енергетиків і відновлення пошкодженої інфраструктури.
Наразі Україна переживає одну з найскладніших зим від початку повномасштабної війни. У великих містах цілі райони тривалий час залишалися без електроенергії, гарячої води та тепла.
Попри постійні зусилля енергетиків і комунальних служб, масовані обстріли та сильні морози призвели до значного дефіциту в енергосистемі. У результаті населення змушене адаптуватися до аварійних відключень електроенергії.
Одна з найскладніших ситуацій спостерігалася у Києві, де після російських атак екстрені відключення світла тривали понад два тижні. Втім, уже з 29 січня у столиці почали запроваджувати тимчасові графіки відключень замість аварійних.