До 18 часов без света: как работают графики и чем они отличаются в Киеве

Сегодня, 30 января, в Украине обновили графики отключений света для всех областей и Киева. Для жителей столицы действуют индивидуальные графики.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
Как сообщают в компании, 30 января во всех регионах Украины графики отключений света и ограничения мощности для промышленности будут применяться в течение всех суток.
В "Укрэнерго" напомнили, что ограничения вводятся из-за "последствий российских ракетно-дронных атак на энергообъекты".
Энергетики также отметили, что продолжительность отключений света в течение дня может измениться и посоветовали узнавать актуальную информацию по этому поводу на страницах соответствующего облэнерго.
Для жителей столицы действуют отдельные правила - киевлянам нужно самостоятельно вводить свой адрес, чтобы узнать, когда и на сколько у них будет свет.
Время отключений в Киеве зависит от района проживания.
Узнать когда именно не будет света можно на двух ресурсах:
Жители области в зависимости от очереди, будут сидеть без света от 13,5 до 16,5 часов. При этом двум очередям потребителей в течение суток четыре раза будут выключать свет.
Также в части Броварского и Бориспольского районов по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Во время действия экстренных отключений почасовые графики не действуют.
Сегодня в части Одесской области будут действовать стабилизационные отключения света, а в Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области продолжат действовать отключения вне графиков.
Жители Днепра и области на 30 января получили еще более жесткие графики отключений чем жители столичной области.
В течение суток им трижды будут выключать свет.
В зависимости от очереди отключений они получат от 14,5 до 19,5 часов.
График отключения света на Днепропетровщине 30 января:
Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
На Сумщине в течение суток 30 января будут действовать жесткие графики отключений. Света не будет по 16 часов.
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или же свою очередь можно:
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам указаны с учетом времени на переключение.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Перечень адресов по очередям - здесь.
В энергосистеме области сохраняется сложная ситуация. Света не будет по 17-18 часов в сутки.
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
Перечень адресов, обесточиваются по очередям ГПВ можно посмотреть на сайте облэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения:
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Обесточивание охватывают шесть очередей потребителей. Они будут длиться от 4 ч до 4,5 ч для каждой из очередей в разное время суток:
График почасовых отключений света на 30 января:
Сегодня у половины очередей потребителей Львовщины свет будут отключать дважды. В общем, жители города Льва и Львовской области будут сидеть без света от 3,5 до 7 часов.
Узнать свою очередь отключений можно:
Сегодня буковинцы будут находиться без электричества примерно 10 часов.
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
На Волыни в пятницу, 30 января, света не будет по 5-7 часов. В течение суток график может меняться.
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
График может меняться в зависимости от корректировки доведенных лимитов. Об изменениях в графике, а также номер подчереди можно узнать на сайте облэнерго.
Отключение света на Тернопольщине распределены по очередям неравномерно, что зависит от состояния электросетей. Узнать свою очередь по адресу можно на сайте облэнерго.
В пятницу на Прикарпатье свет будут выключать на 3,5-7 часов в зависимости от очереди.
Узнать свою очередь можно:
В пятницу на Закарпатье свет будут выключать на 3,5-7 часов в зависимости от очереди.
Россия осуществила серию массированных атак на украинскую энергетическую систему. Удары пришлись на период резкого похолодания, что существенно осложнило работу энергетиков и восстановление поврежденной инфраструктуры.
Сейчас Украина переживает одну из самых сложных зим с начала полномасштабной войны. В крупных городах целые районы длительное время оставались без электроэнергии, горячей воды и тепла.
Несмотря на постоянные усилия энергетиков и коммунальных служб, массированные обстрелы и сильные морозы привели к значительному дефициту в энергосистеме. В результате население вынуждено адаптироваться к аварийным отключениям электроэнергии.
Одна из самых сложных ситуаций наблюдалась в Киеве, где после российских атак экстренные отключения света продолжались более двух недель. Впрочем, уже с 29 января в столице начали вводить временные графики отключений вместо аварийных.