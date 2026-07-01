До 157 км/год без водія: в естонській Telearmy відповіли, чи конкурують з Tesla

Естонська компанія Telearmy запускає в Україні технологію дистанційного керування транспортом, яка дозволяє операторам керувати автомобілями без фізичної присутності водія у салоні.
Про це в інтервʼю РБК-Україна розповіла співзасновниця компанії Telearmy Туулі Толматс-Айя.
Співпраця із ЗСУ та Uklon
Розробники розпочали адаптацію своєї технології під потреби українського оборонного та цивільного секторів. Наразі компанія співпрацює з Генеральним штабом ЗСУ та підрозділом ASD, разом із якими вже переобладнали для фронту броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ).
Паралельно Telearmy виходить на цивільний ринок України. Спільно з сервісом таксі Uklon уже розпочато роботу в індустрії перевезень.
Загалом за шість років роботи команда інтегрувала розробку у дев'ять різних типів транспортних засобів. Наразі компанія масштабує використання системи, збільшуючи кількість підключених авто від десятків до сотень.
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Як працює технологія
В Естонії технологія вже сертифікована і повноцінно працює у сферах каршерингу та таксі без безпекового водія в салоні на швидкості до 50 км/год.
Головні технічні особливості системи:
На питання, чи конкурує Telearmy з Tesla, Толматс-Айя відповідає, що це так - у сенсі сценарію використання, але не з точки зору готовності.
Цього літа компанія планує почати впровадження перших елементів автопілота. Це дозволить оператору відправляти одну машину за маршрутом автономно, а самому перемикатися на виконання бойової чи цивільної місії на іншому авто.
Нагадаємо, раніше український онлайн-сервіс виклику авто Uklon розпочав випробування технології безпілотного таксі на території міжнародного аеропорту "Бориспіль". Також РБК-Україна розповідало про розвиток вітчизняного військового тех-сектору, зокрема про те, куди розвиваються українські наземні дрони та як у робототехніку впроваджують штучний інтелект.