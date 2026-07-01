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До 157 км/год без водія: в естонській Telearmy відповіли, чи конкурують з Tesla

15:48 01.07.2026 Ср
2 хв
Один водій може перемикатися між керуванням десяти автівок
aimg Лев Шевченко
Фото: Туулі Толматс-Айя (Лев Шевченко, РБК-Україна)

Естонська компанія Telearmy запускає в Україні технологію дистанційного керування транспортом, яка дозволяє операторам керувати автомобілями без фізичної присутності водія у салоні.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповіла співзасновниця компанії Telearmy Туулі Толматс-Айя.

Співпраця із ЗСУ та Uklon

Розробники розпочали адаптацію своєї технології під потреби українського оборонного та цивільного секторів. Наразі компанія співпрацює з Генеральним штабом ЗСУ та підрозділом ASD, разом із якими вже переобладнали для фронту броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ).

Паралельно Telearmy виходить на цивільний ринок України. Спільно з сервісом таксі Uklon уже розпочато роботу в індустрії перевезень.

Загалом за шість років роботи команда інтегрувала розробку у дев'ять різних типів транспортних засобів. Наразі компанія масштабує використання системи, збільшуючи кількість підключених авто від десятків до сотень.

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Як працює технологія

В Естонії технологія вже сертифікована і повноцінно працює у сферах каршерингу та таксі без безпекового водія в салоні на швидкості до 50 км/год.

Головні технічні особливості системи:

  • Автомобіль підключається одночасно до кількох мереж: Starlink, LTE та радіозв'язку. Якщо одна мережа зникає, машина залишається керованою.
  • Рекорд відстані між оператором та автомобілем під час тестів становив 4300 кілометрів.
  • Максимальна швидкість, яку розвивав оператор під час дистанційного водіння, досягла 157 км/год.
  • Один оператор з однієї робочої станції може перемикатися між 10 різними автомобілями.

На питання, чи конкурує Telearmy з Tesla, Толматс-Айя відповідає, що це так - у сенсі сценарію використання, але не з точки зору готовності.

Цього літа компанія планує почати впровадження перших елементів автопілота. Це дозволить оператору відправляти одну машину за маршрутом автономно, а самому перемикатися на виконання бойової чи цивільної місії на іншому авто.

Нагадаємо, раніше український онлайн-сервіс виклику авто Uklon розпочав випробування технології безпілотного таксі на території міжнародного аеропорту "Бориспіль". Також РБК-Україна розповідало про розвиток вітчизняного військового тех-сектору, зокрема про те, куди розвиваються українські наземні дрони та як у робототехніку впроваджують штучний інтелект.

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