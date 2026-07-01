До 157 км/год без водія: в естонській Telearmy відповіли, чи конкурують з Tesla

Співпраця із ЗСУ та Uklon

Розробники розпочали адаптацію своєї технології під потреби українського оборонного та цивільного секторів. Наразі компанія співпрацює з Генеральним штабом ЗСУ та підрозділом ASD, разом із якими вже переобладнали для фронту броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ).

Паралельно Telearmy виходить на цивільний ринок України. Спільно з сервісом таксі Uklon уже розпочато роботу в індустрії перевезень.

Загалом за шість років роботи команда інтегрувала розробку у дев'ять різних типів транспортних засобів. Наразі компанія масштабує використання системи, збільшуючи кількість підключених авто від десятків до сотень.

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Як працює технологія

В Естонії технологія вже сертифікована і повноцінно працює у сферах каршерингу та таксі без безпекового водія в салоні на швидкості до 50 км/год.

Головні технічні особливості системи:

Автомобіль підключається одночасно до кількох мереж: Starlink, LTE та радіозв'язку. Якщо одна мережа зникає, машина залишається керованою.

Рекорд відстані між оператором та автомобілем під час тестів становив 4300 кілометрів.

Максимальна швидкість, яку розвивав оператор під час дистанційного водіння, досягла 157 км/год.

Один оператор з однієї робочої станції може перемикатися між 10 різними автомобілями.

На питання, чи конкурує Telearmy з Tesla, Толматс-Айя відповідає, що це так - у сенсі сценарію використання, але не з точки зору готовності.

Цього літа компанія планує почати впровадження перших елементів автопілота. Це дозволить оператору відправляти одну машину за маршрутом автономно, а самому перемикатися на виконання бойової чи цивільної місії на іншому авто.