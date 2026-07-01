До 157 км/ч без водителя: в эстонской Telearmy ответили, конкурируют ли с Tesla

Сотрудничество с ВСУ и Uklon

Разработчики приступили к адаптации своей технологии под нужды украинского оборонного и гражданского секторов. В настоящее время компания сотрудничает с Генеральным штабом ВСУ и подразделением ASD, вместе с которым уже переоборудовали для фронта бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ).

Параллельно Telearmy выходит на гражданский рынок Украины. Совместно с сервисом такси Uklon уже начата работа по индустрии перевозок.

В общей сложности за шесть лет работы команда интегрировала разработку в девять различных типов транспортных средств. В настоящее время компания масштабирует использование системы, увеличивая количество подключенных автомобилей от десятков до сотен.

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Как работает технология

В Эстонии технология уже сертифицирована и полноценно работает в сферах каршеринга и такси без водителя безопасности в салоне на скорости до 50 км/ч.

Главные технические особенности системы:

Автомобиль подключается одновременно к нескольким сетям: Starlink, LTE и радиосвязи. Если одна сеть исчезает, машина остается управляемой.

Рекорд расстояния между оператором и автомобилем во время тестов составил 4300 км.

Максимальная скорость, которую развивал оператор во время дистанционного вождения, достигла 157 км/ч.

Один оператор с одной рабочей станции может переключаться между 10 разными автомобилями.

На вопрос, конкурирует ли Telearmy с Tesla, Толматс-Айя отвечает, что это так - в смысле сценария использования, но не с точки зрения готовности.

Этим летом компания планирует начать внедрение первых элементов автопилота. Это позволит оператору отправлять одну машину по маршруту автономно, а самому переключаться на выполнение боевой или гражданской миссии на другом авто.