До 157 км/ч без водителя: в эстонской Telearmy ответили, конкурируют ли с Tesla

Эстонская компания Telearmy запускает в Украине технологию дистанционного управления транспортом, позволяющую операторам управлять автомобилями без физического присутствия водителя в салоне.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала соучредитель компании Telearmy Туули Толматс-Айя.
Сотрудничество с ВСУ и Uklon
Разработчики приступили к адаптации своей технологии под нужды украинского оборонного и гражданского секторов. В настоящее время компания сотрудничает с Генеральным штабом ВСУ и подразделением ASD, вместе с которым уже переоборудовали для фронта бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ).
Параллельно Telearmy выходит на гражданский рынок Украины. Совместно с сервисом такси Uklon уже начата работа по индустрии перевозок.
В общей сложности за шесть лет работы команда интегрировала разработку в девять различных типов транспортных средств. В настоящее время компания масштабирует использование системы, увеличивая количество подключенных автомобилей от десятков до сотен.
Читайте также: ВСУ начали использовать тяжелые НРК Protector на фронте (видео)
Как работает технология
В Эстонии технология уже сертифицирована и полноценно работает в сферах каршеринга и такси без водителя безопасности в салоне на скорости до 50 км/ч.
Главные технические особенности системы:
На вопрос, конкурирует ли Telearmy с Tesla, Толматс-Айя отвечает, что это так - в смысле сценария использования, но не с точки зрения готовности.
Этим летом компания планирует начать внедрение первых элементов автопилота. Это позволит оператору отправлять одну машину по маршруту автономно, а самому переключаться на выполнение боевой или гражданской миссии на другом авто.
Напомним, ранее украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon приступил к испытанию технологии беспилотного такси на территории международного аэропорта "Борисполь". Также РБК-Украина рассказывала о развитии отечественного военного тех-сектора, в том числе о том, куда развиваются украинские наземные дроны и как в робототехнику внедряют искусственный интеллект.