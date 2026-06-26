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ЗСУ почали використовувати важкі НРК Protector на фронті (відео)

14:48 26.06.2026 Пт
2 хв
Військові показали відео роботи НРК Protector
aimg Костянтин Широкун
ЗСУ почали використовувати важкі НРК Protector на фронті (відео) Фото: ЗСУ почали використовувати важкі НРК Protector на фронті (mod.gov.ua)
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Українські військові почали використовувати важкі наземні роботизовані комплекси "Protector" для доставки вантажів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української бронетехніки".

"НРК "Protector" у складі 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" виконує логістичні місії на найнебезпечніших ділянках фронту. Під час однієї з операцій комплекс зазнав осколкового ураження ворожим FPV-дроном, однак продовжив рух та успішно доставив вантаж на позиції військових", - йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначають, що за один рейс "Protector" доставлає майже тонну вантажу. Це запас продовольства, боєприпасів та необхідного майна, якого вистачає підрозділу на тиждень. Для порівняння, більшість менших електричних логістичних НРК здатні перевозити в середньому близько 300 кг вантажу на відстань до 20 км.

На жаль, після виконання однієї з місій та забезпечення підрозділу необхідним спорядженням на зворотному шляху НРК підірвався на міні. Через отримані пошкодження повернути його не вдалося.

Наземний комплекс може їхати зі швидкістю до 60 км/год. Платформу можна оснащувати різним озброєнням, зокрема бойовим модулем із кулеметом Browning M2, протитанковими ракетними комплексами, а в перспективі – лазерною зброєю та зенітними дронами.

Зазначається, що комплекс дозволяє доставляти вантажі у зони підвищеного ризику, зменшуючи загрози для особового складу та підтримуючи підрозділи на передовій усім необхідним.

Раніше повідомлялось, що українські війська отримали шведські радіолокаційні системи Giraffe, які здатні виявляти безпілотники різних типів, літаки та крилаті ракети.

Також ми писали, що в Україні створили унікальну ракету DART, яку запускають безпосередньо зі стратосферних аеростатів. Головною особливістю розробки стала її повна стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

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