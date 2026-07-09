"1500 км от границы": Зеленский показал новые дип-страйки Украины
Ночью 9 июля Силы обороны Украины нанесли новые удары по объектам, которые питают российский нефтяной комплекс и работают на военную машину Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского и заявление СБУ.
Так, глава государства подтвердил, что СБУ успешно отработала сразу по двум нефтебазам - в Ставрополе и Твери.
По словам Зеленского, на этот раз украинские дроны преодолели около 500 км от линии фронта.
В СБУ уточнили, что речь идет о:
- нефтебазе "Красная заря" в Тверской области,
- нефтебазе "Ставропольская" в Ставропольском крае.
В спецслужбе рассказали, что после нанесения ударов на этих вражеских объектах начались масштабные пожары.
"Обе нефтебазы обеспечивают прием, хранение и отпуск автомобильных бензинов и дизельного горючего", - подчеркнули в СБУ.
Более того, подразделения Сил обороны Украины атаковали резервное хранилище для накопления и хранения горючего. Оно находится примерно в 800 километрах от Украины.
"В российской Уфе применили санкции по нефтеперекачивающей станции почти в 1500 километрах от нашей границы", - подчеркнул Зеленский.
Также россияне не смогли уберечь от удара Украины нефтеналивной терминал на Ростовщине - он расположен в 200 километрах от линии фронта.
"Благодарю всех наших воинов, которые каждый день делают такие результаты возможными. Мы давно предложили России закончить эту войну, и каждый день затягивания должно приносить ощущение войны туда, откуда это все и началось, - в Россию", - подытожил Зеленский.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия намерена глушить Starlink, чтобы сорвать атаки Украины.
Также мы писали, что за последнюю неделю СБС ВСУ ударили по 50 энергетическим узлам во временно оккупированном Крыму и на юге Украины.