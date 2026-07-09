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"1500 км от границы": Зеленский показал новые дип-страйки Украины

11:55 09.07.2026 Чт
2 мин
ВСУ успели поразить немало вражеских объектов
aimg Юлия Капитонова
"1500 км от границы": Зеленский показал новые дип-страйки Украины Фото: 9 июля Россию накрыла новая "бавовна" (скриншот видео)
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Ночью 9 июля Силы обороны Украины нанесли новые удары по объектам, которые питают российский нефтяной комплекс и работают на военную машину Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского и заявление СБУ.

Так, глава государства подтвердил, что СБУ успешно отработала сразу по двум нефтебазам - в Ставрополе и Твери.

По словам Зеленского, на этот раз украинские дроны преодолели около 500 км от линии фронта.

В СБУ уточнили, что речь идет о:

  • нефтебазе "Красная заря" в Тверской области,
  • нефтебазе "Ставропольская" в Ставропольском крае.

В спецслужбе рассказали, что после нанесения ударов на этих вражеских объектах начались масштабные пожары.

"Обе нефтебазы обеспечивают прием, хранение и отпуск автомобильных бензинов и дизельного горючего", - подчеркнули в СБУ.

Более того, подразделения Сил обороны Украины атаковали резервное хранилище для накопления и хранения горючего. Оно находится примерно в 800 километрах от Украины.

"В российской Уфе применили санкции по нефтеперекачивающей станции почти в 1500 километрах от нашей границы", - подчеркнул Зеленский.

Также россияне не смогли уберечь от удара Украины нефтеналивной терминал на Ростовщине - он расположен в 200 километрах от линии фронта.

"Благодарю всех наших воинов, которые каждый день делают такие результаты возможными. Мы давно предложили России закончить эту войну, и каждый день затягивания должно приносить ощущение войны туда, откуда это все и началось, - в Россию", - подытожил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия намерена глушить Starlink, чтобы сорвать атаки Украины.

Также мы писали, что за последнюю неделю СБС ВСУ ударили по 50 энергетическим узлам во временно оккупированном Крыму и на юге Украины.

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