1500 гривень від Зеленського: хто та коли отримає нову виплату

"За результатами обговорення з Президентом України готуємо новий пакет підтримки для людей", - повідомила прем'єрка.

За її словами, доплату отримають пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені громадяни, отримувачі базової соціальної допомоги, внутрішньо переміщені особи та сім’ї з дітьми.

Загалом виплату можуть отримати майже 13 млн людей.

Гроші надійдуть одноразово у квітні. Їх перерахують через ті ж механізми, якими люди отримують соціальні виплати - на банківські рахунки або через Укрпошту.

"Виплати будуть здійснені в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики", - зазначила Свириденко.