Суспільство Освіта Гроші Зміни

1500 гривень від Зеленського: хто та коли отримає нову виплату

17:51 12.03.2026 Чт
2 хв
Отримати допомогу матимуть змогу не лише пенсіонери
aimg Марія Науменко
фото: пенсіонери отримають по 1500 грн допомоги від держави (Getty Images)

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні готують нову разову соціальну виплату у розмірі 1500 грн для найвразливіших категорій населення. Допомогу отримають майже 13 млн людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці українського уряду в Telegram.

Читайте також: "Зимові 6500" досі не отримали 50 тисяч українців: Кабмін назвав терміни виплати

"За результатами обговорення з Президентом України готуємо новий пакет підтримки для людей", - повідомила прем'єрка.

За її словами, доплату отримають пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені громадяни, отримувачі базової соціальної допомоги, внутрішньо переміщені особи та сім’ї з дітьми.

Загалом виплату можуть отримати майже 13 млн людей.

Гроші надійдуть одноразово у квітні. Їх перерахують через ті ж механізми, якими люди отримують соціальні виплати - на банківські рахунки або через Укрпошту.

"Виплати будуть здійснені в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні провели індексацію пенсій. Коефіцієнт підвищення становив 12,1%, а перерахунок торкнувся близько 10 млн людей - зокрема пенсіонерів за загальним законом, військових та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Мінімальна надбавка після індексації становила 100 грн, максимальна - 2595 грн. Для працюючих пенсіонерів перерахунок із урахуванням оновленого страхового стажу мають провести з 1 квітня.

Водночас у "Батьківщині" заявили, що індексація на 12% фактично не покращила становище людей, які отримують пенсії менш ніж 3 тис. грн. Там наполягають на зміні бюджету-2026, щоб підвищити виплати майже 9 млн пенсіонерів, які зараз отримують суми нижчі за прожитковий мінімум у 6400 грн.

Більше по темі:
Пенсії в УкраїніПенсіонериЮлія СвириденкоВиплати