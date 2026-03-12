1500 гривен от Зеленского: кто и когда получит новую выплату

Напомним, с 1 марта в Украине провели индексацию пенсий. Коэффициент повышения составил 12,1%, а перерасчет коснулся около 10 млн человек - в частности пенсионеров по общему закону, военных и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Минимальная надбавка после индексации составила 100 грн, максимальная - 2595 грн. Для работающих пенсионеров перерасчет с учетом обновленного страхового стажа должны провести с 1 апреля.

В то же время в "Батькивщине" заявили, что индексация на 12% фактически не улучшила положение людей, которые получают пенсии менее 3 тыс. грн. Там настаивают на изменении бюджета-2026, чтобы повысить выплаты почти 9 млн пенсионеров, которые сейчас получают суммы ниже прожиточного минимума в 6400 грн.